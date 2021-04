Óbitos de idosos seguem em queda após o início da vacinação no RS

teve início nesta segunda-feira a vacinação de pessoas com 61 anos de idade Neste domingo (18) completaram-se três meses desde o início da vacinação contra o novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Na noite do dia 18 de janeiro, cinco gaúchos receberam a primeira dose da vacina. Até a manhã desta segunda-feira (19), 1.949.683 gaúchos foram imunizados contra a Covid-19, sendo que, destes, 553.256 já receberam a segunda dose da vacina. Ou seja, 17,2% da população do Estado recebeu a primeira dose e apenas 4,8% completou o ciclo vacinal com a dose 2. Ainda assim, apesar dos números baixos, sinais de resultados já se apresentam quando se analisam os números da pandemia no RS. Em Porto Alegre,

No dia 30 de janeiro, pessoas com 80 anos ou mais de idade representavam 29,54% do total de óbitos causados pelo vírus Sars-Cov-2 no Rio Grande do Sul - a cada 100 mortes, quase 30 eram de pessoas nessa faixa etária.

Neste domingo, a proporção de idosos com 80 anos ou acima disso entre a totalidade de mortes por Covid-19 no Estado era de 24,14%, uma redução de 5,4 pontos percentuais em relação ao final de janeiro.

Ou seja, se, em 30 de janeiro, de cada 100 óbitos pela doença no Estado, quase 30 eram de pessoas com mais de 80 anos, em 18 de abril esse número caiu para 24 mortes a cada 100.

Ainda não se sabe ao certo quando a vacinação da população irá apresentar um impacto forte sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil e, mais especificamente, no Rio Grande do Sul. Seja porque o ritmo da imunização ainda é muito lento, seja porque as variantes do novo coronavírus acabaram por ampliar os casos, hospitalizações e óbitos entre pessoas mais jovens, é difícil fazer previsões acerca de quando as curvas de infecção e óbitos irão despencar para não subir novamente.

A redução percebida até o momento ainda é pequena e não se pode determinar com 100% de certeza que se deu em razão da vacinação. No entanto, ela ocorreu no pior momento da pandemia, em que todos os indicadores aumentavam significativamente.

Além dos óbitos, outro indicador também apresenta queda desde que os idosos começaram a ser imunizados no Rio Grande do Sul. As hospitalizações apontam para um aumento ou uma diminuição no número de manifestações graves da doença, um dos principais focos das vacinas.

A diminuição nas internações hospitalares de idosos com 80 anos ou mais de idade foi menor do que a de óbitos, deixando ainda mais difícil fazer uma relação direta com a vacinação. No entanto, ela aconteceu. No dia 2 de janeiro, as pessoas nessa faixa etária correspondiam a 15,02% do total de hospitalizações ocorridas desde o início da pandemia no Estado (4.827 de 32.126). Já no dia 3 de abril, data do último Boletim Epidemiológico disponibilizado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), esse percentual havia caído para 13,44%.

Ou seja, se, em 2 de janeiro, 15 em cada 100 internações eram de idosos com 80 anos ou mais, no dia 3 de abril, esse número caiu para 13 em cada 100. Uma redução diminuta, mas que, assim como os óbitos, se deu em meio ao pior momento da pandemia no RS.