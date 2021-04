RS se aproxima de 1 milhão de casos de Covid, com recuo em lotação de UTIs

O fim de semana foi marcado pela superação dos 23 mil óbitos por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Apesar de número de casos ter avançado pouco com o acréscimo de 6,3 mil novos registros em dois dias, a pandemia se aproxima de 1 milhões de infectados em 13 meses do primeiro confirmado. Neste domingo (18), a marca é de 921.812 registros. Destes, 884.729 são considerados recuperados, ou 96% dos casos em toda a crise sanitária.

No fim de semana, a atualização do sistema de informações pelas secretarias da Saúde costuma ser mais lenta, devido ao fechamento de setores. Foram mais 216 vítimas fatais que contribuíram para o Estado alcançar um total agora 23.192 óbitos.

Esta semana o Estado teve registro da variante do vírus chamada de Reino Unido . Mesmo com um arrefecimento da pressão nos hospitais, a bandeira preta se mantém pela oitava semana seguida , devido ao nível de ocupação dos hospitais, que experimentam recuo gradativo de casos graves. A média móvel diária despencou do pico de 8.477 em 3de março e 870 nesse sábado. As autoridades reforçam o alerta para manter os cuidados para evitar aceleração da contaminação.

Muitas instituições já começam a organizar agendas para retomar os procedimentos de outras doenças, que foram suspensos com o recrudescimento e pressão por leitos desde fim de fevereiro e que provocou ainda novos fechamentos de atividades.

A taxa geral de ocupação de leitos de UTIs manteve certa estabilidade no fim de semana, fechando os dois dias com 87,2% das vagas ocupadas por 2.950 pacientes em 3.383 leitos. Deste total de doentes, 2.012 são de Covid-19 e outros 129 suspeitos. Frente há 15 dias atrás, a queda é de 18% de casos infectados. Frente a um mês atrás, quando havia 2.614 doentes sofrendo as complicações do novo coronavírus, o recuo é de 23%.

Em Porto Alegre, a taxa geral de ocupação das UTIs é de 95%, mas há hospitais com lotação acima da capacidade. São 617 casos de Covid, menor número dsde começo de março. Os estabelecimentos que estão usando além da capacidade normal são os hospitais Nossa Senhora da Conceição (144%), Moinhos de Vento (124%), São Lucas (113,6%) e Ernesto Dornelles e Santa Ana, os dois com 110% de ocupação. Operam com 100% os hospitais Pronto Socorro e da Restinga.