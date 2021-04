Vacinação será ampliada para 61 anos nesta segunda-feira em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde abre para idosos com 61 anos a vacinação contra Covid-19 nesta segunda-feira (19). Também terá prosseguimento a imunização para todos os que precisarem fazer a segunda dose da vacina Coronavac, incluindo profissionais de saúde.

Estarão abertos 30 pontos de vacinação em unidades de saúde e três drive-thrus em operação (Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e PUC). As unidades de saúde funcionam das 8h às 17h. Os drive-thrus, das 9h às 17h.

também tomou a primeira dose da vacina Neste domingo (18), houve vacinação para pessoas com 62 anos ou mais e para quem buscava a segunda dose. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo,contra a Covid-19, no posto avançado do Parque Farroupilha.

Também terá início, na segunda-feira, a vacinação de 472 agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Até sexta-feira, com exceção da quarta-feira (21), feriado do Dia de Tiradentes, os agentes receberão a primeira dose da vacina contra Covid-19. Os profissionais foram incluídos nos grupos prioritários por integrarem as forças de segurança. Vão receber a imunização agentes expostos ao risco de contágio por atuarem em ações que buscam garantir o distanciamento social, combater aglomerações e organização de filas em pontos de vacinação.

Nas 19 farmácias parceiras da secretaria de saúde, segunda e terça-feira haverá nova chance para os profissionais de saúde e trabalhadores de apoio de serviço de saúde que ainda não fizeram a primeira dose da vacina. Durante toda semana, com exceção do feriado, profissionais de saúde que foram vacinados em farmácias podem comparecer nas lojas para receber a segunda dose da vacina Coronavac. As farmácias oferecem a vacinação das 9h às 17h. A panvel do Shopping Iguatemi funciona a partir das 10h.