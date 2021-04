Porto Alegre vacina idosos neste domingo; mais de 5 mil receberam doses neste sábado

pessoas com 62 anos ou mais Uma novidade da vacinação em Porto Alegre : vai ter aplicação das doses contra a Covid-19 neste domingo (18) pela primeira vez na campanha que começou em fim de janeiro. Neste sábado (17), 5.117foram imunizadas.

Das 9h às 17h, uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), Panvel, EquipeG e Instituto do Câncer Infantil, atenderá em uma tenda instalada no Parque da Redenção, no trecho entre o espelho de água e a reitoria da Ufrgs.

Na Praça México, no bairro Jardim Leopoldina, outra equipe da SMS aplicará os imunizantes em uma unidade móvel das 9h às 15h.

Do total aplicado neste sábado, 3.938 foram de primeira dose e 1.179 de segunda dose nos nove pontos de atendimento.

As aplicações foram oferecidas em três drive-thrus (BIG Sertório, BarraShoppingSul e Pucrs) e seis unidades de saúde que abriram exclusivamente para a campanha de vacinação. Os drive-thrus foram os locais que registraram maior movimentação de pessoas, com 3.148 aplicações dos imunizantes contra o novo coronavírus. Nas seis unidades de saúde, o total ficou em 1.969 doses aplicadas.

Neste domingo (18), a vacinação segue com foco nas pessoas acima de 62 anos e ocorrerá somente em dois locais de Porto Alegre.

A diretora de Atenção Primária à Saúde da SMS, Luciane Beiró, destaca que em ambos os locais serão oferecidas somente as doses 1 e 2 da vacina contra a Covid-19. "É importante que as pessoas que já receberam a primeira dose da vacina Coronavac/Butantan há mais de 21 dias procurem um dos pontos para receber a segunda dose, pois a maior eficácia da vacina é garantida com o esquema completo de imunização", ressalta.

A secretaria alerta que não será feita a vacina contra a gripe nas unidades. A aplicação será retomada nesta segunda-feira (19), mas para os públicos definidos. Farmácias estão aplicando as doses, mas com custo para as pessoas, independentemente da idade. A vantagem apenas é que é uma única dose.