RS recebe lote de kit intubação para envio a hospitais

Um lote com 123.830 unidades de medicamentos do kit intubação chegou ao Rio Grande do Sul neste sábado (17), enviado pelo Ministério da Saúde a partir de doação da Vale S.A. A carga pousou às 15h, trazendo 1.910 ampolas de Fentanila, 22.620 de Propofol, 77.850 de Midazolam e 21.450 ampolas de Besilato de Cisatracúrio.

O Estado registrou neste sábado mais de 23 mil mortes por Covid-19 , com redução de ocupação de UTIs.

Os remédios serão distribuídos aos hospitais nos próximos dias, por equipes do 3º Batalhão de Suprimento, de Nova Santa Rita. O rateio do lote está sendo realizado pelo Departamento de Gestão da Atenção Especializada da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a partir de estoques e consumo informados semanalmente pelas instituições.

"Iremos distribuir para aquelas que estão em situação mais delicada", adianta a diretora do Departamento, Lisiane Fagundes, em nota do site do governo estadual.

Apesar da aquisição dos medicamentos do chamado kit intubação ser de responsabilidade dos hospitais, a SES vem comprando os itens no mercado nacional para distribuir aos hospitais gaúchos, em função do agravamento da pandemia e dificuldades de aquisição.

No ano passado, foram entregues cerca de 150 mil frascos de medicamentos a diversas instituições, e em 2021 já foram distribuídos outros 230 mil, contabilizando as aquisições do governo do Estado e do Ministério da Saúde.