Vacinação de idosos com 62 anos ou mais terá ponto na Redenção no fim de semana

começou nesta sexta-feira em Porto Alegre nova remessa de vacinas contra a Covid-19, A vacinação para pessoas com 62 anos ou mais, queapós o Rio Grande do Sul receberterá reforço de locais no fim de semana. A imunização será aplicada em drive-thrus e em alguns postos de saúde, além de tendas especiais montadas em dois pontos da cidade. Veja abaixo a lista completa dos locais disponíveis em cada dia.

No sábado (17), a vacinação ocorre em três drive-thrus, das 9h às 17h, e em seis Unidades de Saúde que abrirão exclusivamente para vacinação. Já no domingo (18), haverá aplicação em tendas instaladas no Parque da Redenção, das 9h às 17h, e em unidade móvel na Praça México, no Jardim Leopoldina, das 9h às 15h.

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. No caso da segunda dose, é preciso, além do documento com CPF, apresentar a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação.

Quem perdeu o cartão de vacinação deve procurar uma unidade de saúde e solicitar um novo. Sem o cartão não é possível receber a segunda.

Neste fim de semana, a prefeitura de Porto Alegrem informa que não haverá vacinação nas 19 farmácias parceiras da SMS na campanha de imunização contra Covid-19 no final de semana.

Onde se vacinar contra a Covid-19

Sábado (17/4)

Drive-thrus (9h às 17h)

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS

Unidades de Saúde (9h às 17h)

US São Carlos – Avenida Bento Gonçalves, 6670 - Partenon

US Gloria – Avenida Prof. Oscar Pereira, 3229 – Glória (vacinação na unidade de saúde, não na Igreja, como ocorre de segunda a sexta-feira)

US Assis Brasil – Avenida Assis Brasil, 6615 - Sarandi

US Tristeza – Avenida Wenceslau Escobar, 2442 - Tristeza

Clínica da Família Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 - Restinga

US Morro Santana – Rua Marieta Menna Barreto, 210 – Protássio Alves

Domingo (18/4)