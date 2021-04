Rio Grande do Sul confirma mais 179 mortes por Covid e chega perto de 23 mil óbitos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Na quinta, foram 235 mil mortes a mais O Rio Grande do Sul segue registrando números diários altos na pandemia de Covid-19 e agora já se aproxima das 23 mil vidas perdidas em decorrência do coronavírus. Mais 179 óbitos foram confirmados nesta sexta-feira (16) pela área de Saúde do Estado. São 22.977 ao todo.. Sãodesde o início da semana.

Outros 5.337 casos da doença foram confirmados nas últimas 24 horas. A atualização eleva para 915.558 o total de gaúchos que foram infectados pelo vírus desde o início da crise sanitária. Os recuperados da Covid-19 representam 96% desse total.

Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI mostrou nova queda e agora está em 88,5%. Eram 2.993 pacientes internados em 3.383 leitos de unidade intensiva no fim da tarde desta sexta, sendo 2.053 diagnosticados com Covid-19. Outros 115 aguardam confirmação para a doença. Em Porto Alegre, a situação dos hospitais permanece mais crítica, com 97,41% das UTIs lotadas.