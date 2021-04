Governo do RS busca no STF prioridade na vacinação dos professores

O governador Eduardo Leite, representado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ajuizou, na noite da quinta-feira (15), no Supremo Tribunal Federal (STF), uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) com pedido de urgência para a priorizar a vacina contra a Covid-19 aos professores no Rio Grande do Sul.