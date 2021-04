Lote com 441,5 mil vacinas contra a Covid chega ao Rio Grande do Sul

Ainda era noite quando o avião da Azul aterrissou no Aeroporto de Porto Alegre com um novo lote de vacinas contra a Covid-19 . São 441,5 mil doses que desembarcaram no começo da manhã desta sexta-feira (16) na pista, enviadas pelo Ministério da Saúde.

Do volume, 173,8 mil são da Coronavac/Butantan e 267.750 da AstraZeneca/Osford/Fiocruz. O lote permitirá a reposição de estoques em cidades que interromperam a imunização por falta de imunizantes e ampliar as idades.

Porto Alegre deve estender para idosos de 62 anos a apliacação.