Rio Grande do Sul lidera ranking nacional de vacinação contra a Covid-19

A vacinação contra o novo coronavírus segue a passos morosos em todo o Brasil. Conforme o painel oficial do Ministério da Saúde, 11,49% da população brasileira já foi vacinada contra a Covid-19 (24.347.397 pessoas). Dentro do cenário nacional de imunização, o Rio Grande do Sul se destaca. O Estado é o que vacinou, até o momento, o maior percentual de sua população.