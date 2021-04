Rio Grande do Sul receberá mais 441,5 mil doses de vacina contra a Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) confirmou na manhã desta quinta-feira (15) que o Rio Grande do Sul irá receber, nos próximos dias, mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. A pasta, porém, ainda não confirmou a data exata que o lote com 441.550 doses deve desembarcar em solo gaúcho para, posteriormente, começar a ser distribuído para os municípios.

Das doses que serão recebidas, 173.800 são da Coronavac/Butantan e 267.750 da AstraZeneca/Osford/Fiocruz. Até o momento, o Estado recebeu o total de 3.163.150 doses de imunizantes contra o novo coronavírus. Destas, 2.346.056 (75%) já foram aplicadas.

O número de pessoas que receberam a vacina no Rio Grande do Sul está em 1.885.676, sendo que, destas, 460.380 já foram imunizadas com a dose 2. No Estado, o grupo prioritário, que deverá receber a vacina antes do restante da população, conta com 5.081.552 pessoas.

Entre as faixas etárias, a que mais foi vacinada no Estado é a compreendida entre 65 e 69 anos, com 431.241 pessoas imunizadas com a primeira dose. Na sequência, vem o grupo de pessoas com idade entre 70 e 74 anos, com 342.829 pessoas já vacinadas.

Em Porto Alegre, 310.704 pessoas receberam a vacina, com 101.782 delas já tendo sido imunizada com a segunda dose.

Com 15,8% da população vacinada, o RS é o estado que mais imunizou seus habitantes no País, conforme levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Na sequência, vem o Mato Groso do Sul (14,2% da população vacinada) e a Paraíba, com 13,4%). No outro lado do ranking está o Mato Groso, que vacinou somente 8,24% de sua população, seguido por Roraima (8,34%) e pelo Amapá (8,38%).