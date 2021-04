Vacinação contra Covid-19 sai do Posto Modelo e passa a ser feita em igreja em frente

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), comunicou que a vacinação contra o novo coronavírus não será mais realizada no Centro de Saúde Modelo, na esquina da avenida João Pessoa com a rua Jerônimo de Ornelas. Desde segunda-feira (12), a imunização contra a Covid-19 está sendo feita na Igreja Nossa Senhora do Líbano, localizada quase em frente ao Modelo, na rua Jerônimo de Ornelas.

Conforme a prefeitura, a medida se dá com vistas a proporcionar mais conforto ao público, visto que, como as faixas a serem imunizadas estão diminuindo, um maior número de pessoas pode receber a vacina, aumentando, assim, o fluxo de pessoas nos pontos de atendimento. Além disso, o público com comorbidades também deverá começar a ser vacinado em breve, o que irá aumentar ainda mais a demanda por vacinação.

A partir de agora, o Modelo aplicará somente a vacina conta a gripe, além de seus atendimentos habituais. “Ao transferir a vacinação Covid-19 para a Igreja, se dá mais conforto, segurança e agilidade para as pessoas, que ficam completamente abrigadas num espaço amplo”, diz o comunicado da SMS.

Até o fim da manhã desta quarta-feira (14), um total de 308.486 pessoas foram vacinadas contra o novo coronavírus em Porto Alegre. Destas, 96.830 já receberam a segunda dose do imunizante.