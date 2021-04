Rio Grande do Sul tem mais 342 mortes por Covid-19 e 6.723 novos casos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Um dia após superar 22 mil vidas perdidas pela Covid-19 , o Rio Grande do Sul confirmou mais 342 mortes pela doença nesta terça-feira (13). Segundo balanço diário divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), são 22.388 óbitos ao todo no Estado.

Também foram registradas 6.723 novas infecções pelo vírus nas últimas 24 horas, elevando para 898.514 o total de gaúchos infectados pelo vírus. Desses, 53% são mulheres e 47% são homens. Os recuperados representam 96% do total.

abaixo de 100% após mais de 40 dias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Estado, que vem apresentando queda, agora está em 91%. Até as 17h desta terça, eram 3.091 pacientes internados em 3.397 leitos de unidade intensiva. Em Porto Alegre, a lotação das UTIs voltou a ficar

Nesta terça, os hospitais da Capital tinham ocupação de 98,99%, com 760 pacientes necessitando de UTI, entre confirmados e suspeitos de Covid-19. As instituições que operam com capacidade acima de 100% são Hospital Ernesto Dornelles (150%), Hospital Nossa Senhora da Conceição (147,4%), Hospital Moinhos de Vento (130,3%), Hospital São Lucas (120,3%), Hospital Mãe de Deus (103,3%) e Hospital Cristo Redentor (102,5%).