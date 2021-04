Coronavírus: Proporção de óbitos de idosos segue em queda em Porto Alegre

vacinômetro grande quantidade de pessoas que não retornou para receber a segunda dose Faltando cinco dias para a vacinação contra o novo coronavírus completar três meses no Rio Grande do Sul, um total de 305.140 porto-alegrenses foram imunizados, sendo que 93.419 deles já receberam a segunda dose da vacina. Os dados constam noda prefeitura, que também alerta para a

tendência já observada na última semana de março Os impactos da imunização contra a Covid-19 ainda são discretos, mas se mostram cada vez mais claros. Em Porto Alegre, desde o começo de janeiro, a proporção de óbitos de idosos com idade entre 80 e 89 anos em relação ao total de vítimas fatais caiu quatro pontos percentuais. Já no que diz respeito aos idosos com 90 anos ou mais, a queda é de 2,49% no período. Os dados corroboram a

Os órgãos públicos ainda preferem manter cautela a respeito dos números e de um possível impacto da vacina na queda da proporção de mortes de idosos em relação ao total de vítimas fatais. No entanto, os dados indicam uma possível relação entre os dois fatos.

pela primeira vez desde o dia 1 de março, o percentual de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da Capital está abaixo dos 100% Soma-se a isso uma melhor nos indicadores de lotação hospitalar –- e um cenário mais positivo já pode ser vislumbrado logo adiante.

A vacinação em Porto Alegre continua. Atualmente, a imunização está na faixa etária dos 63 anos. O Rio Grande do Sul é o estado que vacinou o maior percentual de sua população até o momento. Conforme levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa com base em informações das secretarias estaduais de saúde, 15,5% dos gaúchos já receberam a primeira dose do imunizante. Em segundo lugar está o Mato Grosso do Sul, com 14,15%. O estado que menos vacinou sua população é o Amapá, onde apenas 6,78% dos habitantes receberam a dose 1.

As duas faixas etárias que receberam a vacina há mais tempo e, portanto, já podem apresentar resultados da imunização, são as que ficam entre acima dos 90 anos e as entre 80 e 89 anos.

Até o dia 8 de janeiro, um total de 1.951 pessoas haviam falecido em razão do novo coronavírus em Porto Alegre. Destas, 200 (10,35%), tinham 90 anos ou mais, e 519 tinham entre 80 e 89 anos (26,60%). Esses percentuais vêm caindo paulatinamente desde então.

Em 19 de março, os percentuais já haviam caído, ficando em 9,37% entre quem tinha 90 anos ou mais, e em 25,53% entre 80 e 89 anos. Na atualização mais recente, com números desta segunda-feira, dia 12 de abril, as proporções eram ainda menores: 7,86% na faixa etária dos 90 anos ou mais, e 22,58% entre 80 e 89 anos.

O total de vítimas fatais em razão da Covid-19 na Capital está em 3.914 – um aumento de 100,6% em relação a 8 de janeiro. No mesmo período, as mortes de idosos com 90 anos ou mais aumentaram 54% (de 200 para 308) e os óbitos de idosos com idade entre 80 e 89 anos cresceram 70,3% (de 519 para 884).