O Brasil registrou 1.480 óbitos causados pela Covid-19 em 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta segunda-feira (12).

Com os registros, 354.617 vidas foram perdidas para a doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 35.785 novos casos de Covid-19 em 24 horas, com um total de 13.517.808 registros desde o início da pandemia.

No Rio Grande do Sul mais 168 mortes pela Covid-19 foram confirmadas , elevando para 22.047 vidas perdidas. Também foram registradas 762 novas infecções pelo vírus nas últimas 24 horas, já são 892.087 gaúchos infectados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 91,4%.

Agência Estado