Lotação das UTIs de Porto Alegre fica abaixo de 100% pela primeira vez desde março

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Os hospitais de Porto Alegre começam a mostrar os sinais de alívio desde que restrições mais severas foram impostas no Estado. Pela primeira vez desde março, a lotação de UTIs voltou a ficar abaixo de 100% na Capital. A taxa era 97,34% no fim da tarde desta segunda-feira (12).

Apesar do "respiro", a situação da rede hospital ainda é crítica. A cidade dispõe de 1.014 leitos de unidade intensiva, e mesmo com a diminuição da porcentagem, há 79 pacientes ainda aguardando por leitos de UTI. Entre os doentes internados, 653 têm diagnóstico confirmado de Covid-19 e 26 têm suspeita da doença. Os dados são do monitoramento diário da prefeitura da Capital.

Já na pediatria hospitalar, há um paciente com suspeita internado e nove crianças com Covid-19 confirmada.