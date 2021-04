Imunização de pessoas com 63 anos ou mais segue nesta terça em Porto Alegre

marcada por longas no drive-thru da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) A vacinação da primeira dose contra a Covid-19 segue sendo aplicada em pessoas com 63 anos ou mais nesta terça-feira (13) em Porto Alegre. A imunização para esta faixa etária começou no sábado (10), e foi, na avenida Ipiranga.

São 33 locais na Capital responsáveis pela vacinação (veja a lista dos endereços abaixo). São 30 unidades de saúde e três drive-thrus. O atendimento nos postos ocorre das 8h até as 17h. Já os drives operam das 9h às 17h.

Aos que vão receber a primeira dose, é necessário levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. No caso da segunda dose, é preciso levar documento com CPF e a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação.

13 mil pessoas ainda não retornaram para completar a imunização Os idosos imunizados há 21 dias ou mais com a primeira dose da Coronavac devem ficar atentos à data para aplicação da segunda dose. Cerca de

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que quem perdeu o cartão de vacinação deve procurar uma unidade de saúde e solicitar outro. As unidades podem acessar o sistema e resgatar o registro da aplicação da primeira dose. Sem o cartão, não é possível receber a segunda vacina.

Nesta semana, mais 33 mil pessoas estão aptas para receberem a segunda dose da vacina . É de extrema importância que o esquema vacinal seja completado, garantindo assim a imunização e as chances de contrair o vírus.

Segundo dados do vacinômetro, a Capital já imunizou 182.131 idosos de 63 anos ou mais com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número corresponde a 100,85% da população-alvo, que é de 180.985 pessoas da faixa etária na cidade. No total, 303.621 porto-alegrenses já receberam pelo menos uma dose.

Os servidores do Instituto Geral de Perícias (IGP), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Polícia Federal começaram a ser vacinados nesta segunda. O atendimento segue critérios e orientações estabelecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. A listagem será escalonada por idade, e a imunização será realizada até quarta-feira (14) , das 8h às 17h, por equipes da Atenção Primária, no Centro de Saúde IAPI (rua 3 de Abril, 90, com entrada pelos fundos, na rua Valentin Vicentin, s/nº.

Drive-thrus nesta quinta-feira (12)

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS

Unidades de Saúde