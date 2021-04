Comitê científico reforça recomendação para uso de máscaras de boa qualidade e bem ajustadas

Comitê Científico Órgão consultivo às ações de enfrentamento da Covid-19 no Rio Grande do Sul, ode Apoio ao Enfrentamento à Pandemia do Governo do Estado lançou nota técnica para reforçar as orientações sobre o uso de máscaras. O acessório, que há mais de um ano tornou-se peça fundamental para a proteção contra o coronavírus, segue sendo um dos grandes aliados no bloqueio diário à contaminação, no entanto, não tem sido usado corretamente nem adotado com a frequência necessária por muitos gaúchos.

Revisado no dia 6 de abril, o apontamento do Comitê lembra que a principal via de transmissão da Covid-19 é respiratória - que pode se dar através de gotícolas ou aerossóis, que são partículas menores, mais leves, e que se mantêm no ar por mais tempo e distância -, e que, por conta disso, o vírus pode ser repassado tanto pela fala como por meio de tosse e espirros.

Dessa forma, as três principais medidas de prevenção contra a transmissão respiratória são: uso de máscaras com boa vedação, manutenção de distanciamento físico (no mínimo de 2 metros) e ventilação adequada dos ambientes, com preferência para atividades ao ar livre. "Os estudos científicos evidenciam que o uso de máscaras contribui para a redução da transmissão da infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Máscaras bem utilizadas, acompanhadas de medidas de distanciamento físico e higiene são medidas importantes para evitar infecção", aponta o texto.

Nesse sentido, o Comitê recomenda na nota técnica o uso de máscaras de boa qualidade e bem ajustadas, de forma que ofereçam boa vedação. Segundo os especialistas que integram o colegiado, formado por pesquisadores de universidades hgaúchas e autoridades científicas de diversas áreas do conhecimento, as melhores máscaras a serm utilizadas são: modelo PFF2 com selo do Inmetro ou certificado de avaliação, sem válvula; máscaras cirúrgicas com tripla camada e máscaras de pano com tripla camada.

"Também podem ser usadas duas máscaras sobrepostas, com o objetivo de melhorar o ajuste ao rosto, como no caso da máscara cirúrgica. Usar uma máscara de pano por cima pode ajudar a melhorar o ajuste no rosto e evitar escape de ar. Usar duas máscaras não é necessário no caso de uma máscara que filtra melhor e se ajusta bem, como a PFF2. Não se deve usar duas máscaras cirúrgicas ou qualquer tipo de máscara sobreposta à PFF2", alerta.

Máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas abaixo das de pano, para potencializar a proteção. Crédito: Jonathan Klein/AFP/JC

O grupo também avalia a conveniência do uso dos protetores faciais de acrílico, os face shields, que podem auxiliar na redução da transmissão da Covid-19, "pois ajudam a proteger os olhos das gotículas e do toque com mãos contaminadas", mas desde que utilizaas juntamente com as máscaras, para oferecer proteção adicional. "Estudos demonstram que - além do uso de máscaras, álcool gel e lavagem das mãos - os protetores faciais aumentam a proteção contra a infecção pelo SARS-CoV-2", destaca.

O Comitê elenca, ainda, cuidados que devem ser tomados no uso diário da máscara (ver lista abaixo) e enfatiza que sua utilização não exclui a necessidade de manter a higiene constante das mãos, o distanciamento físico adequado, - no mínimo 2 metros entre pessoas-, evitar ambientes fechados e mal ventilados, preferir atividades ao ar livre e manter o isolamento se apresentar sintomas gripais.

Reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e membro do Comitê, a médica Lucia Pellanda tem utilizado as redes sociais para dar dicas e orientações sobre cuidados e prevenção à Covid-19. Em uma série de postagens, inclusive, chegou a apontar os melhores tipos de máscaras e formas de uso. No entanto, segundo destaca: 'A máscara não é escudo mágico: usar máscara e ficar junto com um monte de gente não vai dar bom. O distanciamento ajuda muito, mas sem máscaras você precisaria se distanciar uns 100 metros pra ficar sem risco. Então, use máscara, some as proteções e faça sempre todas as medidas possíveis para aquele momento, e o risco pode diminuir muito", enfatiza.

anúncio de novas flexibilizações, Na sexta-feira (9), durante live parao governador Eduardo Leite também destacou a importância de reforçar os protocolos de proteção, entre eles o uso de máscaras, como a PFF2 e a sobreposição dos equipamentos de uso cirúrgico com as confeccionadas em tecido. "Orientamos o uso da PFF2 e o uso combinado de máscara cirúrgica mais a de pano", informou o chefe do Executivo gaúcho.

Cuidados no uso das máscaras*:

Não compartilhar a máscara com outras pessoas;

Tocar a máscara somente nas alças laterais, pois quando manipuladas de forma incorreta, podem dar falsa sensação de segurança e aumentar a possibilidade de contágio;

Não tocar na boca, no nariz e nos olhos;

Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos ou usar álcool 70% antes de colocar e logo após retirar a máscara;

Trocar a máscara por uma nova, sempre que estiver úmida;

Lavar máscaras caseiras com água e sabão;

Máscaras descartáveis devem ser depositadas em saco plástico selados e descartados no lixo doméstico não reciclável;

Quando não estiver utilizando a máscara, durante refeições, mantê-la em um saco plástico;

Não usar máscara em crianças menores de 2 anos.

Mesmo com uso frequente de máscaras, não esqueça:

de limpar as mãos com frequência, com água e sabão por 20 segundos e/ou uso de álcool gel 70%;

manter o distanciamento físico mínimo de 2 metros entre pessoas;

evitar ambientes fechados ou mal ventilados, manter os locais bem arejados com janelas abertas;

de dar preferência a atividades ao ar livre;

sempre que apresentar sintomas gripais, manter isolamento e buscar orientação dos serviços de saúde.

* Fonte: Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia do Governo do Estado