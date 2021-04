Em Porto Alegre, 13 mil pessoas não voltaram para receber a segunda dose na semana passada

A segunda dose da vacina contra o novo coronavírus é fundamental para proteção total contra a Covid-19. A resposta imune ideal do organismo ao imunizante só ocorre a partir de 15 dias após a aplicação da segunda aplicação. No entanto, é grande o número de idosos que não compareceram aos pontos de atendimento para completar seu calendário vacinal. Somente em Porto Alegre, na semana passada, 13 mil idosos não foram receber a segunda dose da vacina.

nesta segunda-feira (12), inicia a vacinação contra a gripe Nesta semana, mais 33 mil pessoas estão aptas para receberem a dose 2 da vacina na Capital. Assim, até o final da semana, 46 mil pessoas têm de comparecer aos pontos de vacinação em Porto Alegre para completar o ciclo de imunização. Se isso não for feito, a proteção contra o vírus não será completa. Além disso, é importante que as datas do calendário vacinal sejam respeitadas, na medida em que,, e é preciso respeitar um período de 15 dias entre a aplicação da vacina contra a Covid-19 e a vacina contra a influenza.

O coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, alerta para a necessidade de que aqueles que estão aptos para receber a segunda aplicação compareçam aos locais de vacinação na cidade. “A imunidade para a forma grave, que é a que buscamos evitar principalmente, só é atingida 15 dias depois da aplicação da segunda dose. Não podemos deixar vacina parada. Queremos imunizar. O Rio Grande do Sul está diminuindo o número de contaminados, a curva está melhorando. Foram 13 mil. Não foram 500 pessoas ou mil pessoas. Foram 13 mil. Não podemos deixar essas doses paradas. Não podemos relaxar”, afirma.

Para Ritter, alguns motivos explicam o não comparecimento dos idosos para receberem a segunda doce da imunização. “As pessoas estavam tão ansiosas pela primeira dose que, depois de a receberem, essa ansiedade diminuiu, e, junto com ela, diminuiu a preocupação. Além disso, como os números estão melhorando, as pessoas relaxam. Sem contar que tem a questão da volta de atividades econômicas. Muitos idosos tem o envolvimento familiar e precisam cuidar com netos”, aponta.

Nesta semana, pessoas que receberam a primeira dose entre os dias 15 e 20 de março já podem procurar um posto de saúde ou um drive-thru para tomar a segunda. São 30 unidades de saúde, abertas das 8h às 17h, e três drive-thrus localizados nos estacionamentos do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e PUCRS, com atendimento das 9h às 17h.

Para aplicação da segunda dose, é necessário levar documento com CPF e a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação. Isso agiliza o atendimento e garante o registro e a comprovação de que a imunização está completa. No caso da primeira dose, levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre.

Até esta segunda-feira (12), a Capital já vacinou 296.869 pessoas contra o novo coronavírus. Destas, 88.018 completaram o calendário vacinal ao receberem a dose 2. No momento, pessoas com 63 anos de idade estão sendo imunizadas na cidade

Confira os locais de vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre

Postos de Saúde

Unidade de Saúde Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

- Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana Unidade de Saúde Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

- Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília Unidade de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

- Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico Unidade de Saúde Cristal - Rua Cruzeiro do Sul, 2702 - Bairro Santa Tereza

- Rua Cruzeiro do Sul, 2702 - Bairro Santa Tereza Unidade de Saúde Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

- Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória Unidade de Saúde Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

- Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza Unidade de Saúde Nossa Senhora de Belém - Rua João do Couto, 294 - Bairro Belém Velho

- Rua João do Couto, 294 - Bairro Belém Velho Unidade de Saúde Milta Rodrigues - Rua Comendador Eduardo Secco, 4 B Bairro - Jardim Carvalho

- Rua Comendador Eduardo Secco, 4 B Bairro - Jardim Carvalho Unidade de Saúde Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Mario Quintana, Porto Alegre

- Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Mario Quintana, Porto Alegre Unidade de Saúde Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

- Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves Unidade de Saúde Vila Jardim - Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom JesUnidade de Saúde

- Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom JesUnidade de Saúde Unidade de Saúde Passo das Pedras I - Av. Gomes de Carvalho, 510 - Bairro Passo das Pedras

- Av. Gomes de Carvalho, 510 - Bairro Passo das Pedras Unidade de Saúde Ramos - Rua K esquina rua RC, s/n -Vila Nova Sta Rosa- Bairro Rubem Berta

- Rua K esquina rua RC, s/n -Vila Nova Sta Rosa- Bairro Rubem Berta Unidade de Saúde Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

- Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta Unidade de Saúde Sarandi - Rua Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Bairo Sarandi

- Rua Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Bairo Sarandi Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia

- Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia Unidade de Saúde Ilha da Pintada - Av. Presidente Vargas, 390 - Bairro Arquipélago Ilha da Pintada

- Av. Presidente Vargas, 390 - Bairro Arquipélago Ilha da Pintada Unidade de Saúde Diretor Pestana - Rua Dona Teodora, 1016 - Bairro Farrapos

- Rua Dona Teodora, 1016 - Bairro Farrapos Unidade de Saúde Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

- Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga Unidade de Saúde Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

- Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges Unidade de Saúde Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, S/N - Lomba do Pinheiro

- Rua Rômulo da Silva Pinheiro, S/N - Lomba do Pinheiro Unidade de Saúde Santo Alfredo - Rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon

- Rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon Unidade de Saúde São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

- Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Alvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

- Rua Alvaro Difini, 520 - Bairro Restinga Unidade de Saúde Belém Novo - Rua Florencio Farias,195 – Bairro Belém Novo

- Rua Florencio Farias,195 – Bairro Belém Novo Unidade de Saúde Quinta Unidade - Rua São João Calábria, 20 - Bairro Restinga

- Rua São João Calábria, 20 - Bairro Restinga Unidade de Saúde Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

- Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã Unidade de Saúde Guarujá - Av. Guarujá, 190 - Bairro Guarujá

- Av. Guarujá, 190 - Bairro Guarujá Unidade de Saúde Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

- Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza Unidade de Saúde Moradas da Hípica - Rua Geraldo Tollens Linck, 235 - Bairro Aberta dos Morro

Drive-Thrus