RS registra mais de 891 mil casos de coronavírus

No início da tarde desse domingo (11), de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul registrava 891.554 casos confirmados de coronavírus, crescimento de 999 em relação ao levantamento anterior. O resultado representa uma incidência de 7.836,3 a cada 100 mil habitantes. Ainda segundo a pasta, o número de óbitos era de 21.881 (aumento de 17), o que significa uma taxa de mortalidade de 192,3 por 100 mil habitantes.