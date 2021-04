Leite libera comércio não essencial aos finais de semana e estende horários para setor de gastronomia

indicadores da pandemia bandeira preta No início da tarde desta sexta-feira (9), em transmissão ao vivo nas redes sociais, o governador Eduardo Leite divulgou novas flexibilizações para alguns setores econômicos, que passarão a valer a partir deste sábado (10). A "abertura responsável", como insistiu em destacar, será seguida de reforço aos protocolos e medidas fiscalizatórias, para evitar a piora dosno Estado, que entrará na sétima semana seguida emno distanciamento controlado. Entre os anúcios estão a retirada das restrição de horários para funcionamento de mercados e ampliação dos horários para bares, restaurantes e lanchonetes durante a semana, bem como permissão para que serviços não esenciais voltem a funcionar aos sábados e domingos.

restrições presenciais a atividades entre 20h e 5h No geral, segue a manutenção das

De segunda a sexta-feira, bares, lanchonetes e restaurantes poderão atender clientes até 22h, para entrada, com saída permitida até 23h, além de manter delivery até 5h. O comércio não essencial seguirá com horário restrito entre 5h e 20h durante a semana, podendo atender no esquema de delivery fora desse horário. Já academias e serviços religiosos podem ter atendimento presencial restrito entre 5h e 20h, com possibilidade de estenderem serviços até 22h, com restrições impostas nos protocolos que serão publicados em decreto, ainda nesta sexta.

Para os demais serviços valem a regra de atedimento presencial restrito de 5h às 20h. Serviços de sáude, farmácias, veterinários e construção poderão funcionar presencialmente com restrições, entre 5h e 22h, de segunda a domingo.

Já aos finais de semana, estabelecimentos do segmento de gastronomia poderão operar entre 5h e 15h, com saída de clientes até 16h. Das 15h às 20h será permitido delivery e pegue e leve, e das 20h às 5h apenas delivery. Mercados podem funcionar até 22h. A novidade é que o comércio não essencial poderá funcionar com atendimento presencial restrito das 5h às 20h, e delivery depois desse horário.

Academias e serviços religiosos podem abrir para atendimento presencial restrito até 22h. Os demais serviços em geral seguem com atividades presenciais restritas entre das 5h ás 20h e proibidas das 20h às 5h.

Todos os etsabelecimentos devem manter visíveis os avisos de lotação máxima, de exigência do uso de máscara e álcool gel, e alerta para evitar aglomerações.

As flexibilizações atendem a pedidos de entidades representativas de diversos setores e ameniza a pressão de prefeitos e parlaentares sobre o Piratini.

Segundo Leite, todas as medidas anunciadas valem apenas se houver reforço aos protocolos, uso de máscara, distanciamento, ventilação correta e higienização e, principalmente, prioridade à fiscalização. "Ainda temos uma situação muito crítica, embora melhora em indicadores como as internações. Por isso, é fundamental que se tenha muito cuidado e se exija o cumprimento de protocolos", destacou o governador, após apresentar dados e gráficos sobre os indicadores de saúde.

Nesse sentido, ele também afirmou que será reformulado o serviço de Disque Denúncia (181). "A gente precisa de cada gaúcho como agente de fiscalização e de denúncia", enfatizou, revelando que exigiu das prefeituras a apresentação de Planos de Fiscalização, e que 402 dos 497 municípios já cumpriram com o pedido.

Leite também destacou que o Estado disponibilizará até R$ 4,4 milhões para que as prefeituras possam contratar novos fiscais.