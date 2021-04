Coronavírus: Cenário em Porto Alegre é o melhor desde a primeira semana de março

melhora observada no Rio Grande do Sul como um todo A pandemia do novo coronavírus segue com números altíssimos em Porto Alegre, seja de internações, seja de novos óbitos ou de novos casos de contaminação. No entanto, o quadro atual na cidade no que diz respeito às hospitalizações de pacientes em estado grave é o melhor desde a primeira semana de março. O quadro acompanha a

A capital gaúcha tem na manhã desta sexta-feira (9) um total de 710 pessoas internadas em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) com diagnóstico confirmado de contaminação pelo novo coronavírus. O número se assemelha ao registrado nos últimos dias da primeira semana do mês de março.

A cidade apresentou no dia 25 de março o recorde de 870 pessoas internadas simultaneamente em UTIs em razão da Covid-19. A partir dali, o número começou a cair, chegando a 699 hospitalizados com a doença no dia 6 de abril. A quantidade voltou a subir nos dias 7 e 8, para cair novamente neste dia 9.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição apresenta a maior lotação do setor de UTI entre os 18 hospitais da Capital, com 142,37% de superlotação – 84 pacientes para 59 leitos. Aso todo, 10 hospitais da cidade estão com lotação igual ou superior a 100%.

Apesar da melhor, o cenário continua crítico. Nesta sexta-feira, 100 pessoas aguardavam na fila por uma vaga em uma UTI – 93 em emergências hospitalares e 7 em Pronto-Atendimentos.