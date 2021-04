Porto Alegre inicia a vacinação das pessoas a partir de 63 anos neste sábado

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou no final da manhã desta sexta-feira (9) o início da vacinação para pessoas da faixa de 63 anos a partir deste sábado (10). O anúncio foi feito em uma live transmitida pelo Facebook e teve a participação do secretário da Saúde, Mauro Sparta, do diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, e do vice-prefeito Ricardo Gomes.

Três drive-thurs e quatro unidades de saúde estarão abertas no sábado para aplicar as doses da vacina. Os drives do Big Sertório, Big BarraShopping e Pucrs funcionarão das 9h até 17h. As unidades de saúde que estarão abertas são a da Glória, Tristeza, Morro Santana e Assis Brasil, das 8h até 17h (confira os endereços no final do texto).

Melo brincou sobre quando chegará seu momento de se vacinar. "Eu estou na fila, tenho 62 anos", disse. "Tua hora vai chegar", respondeu Sparta.

O secretário da Saúde informou que a Capital vai atingir neste sábado 300 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. O prefeito lembrou que, quanto mais diminui a idade, maior é a parcela da população que precisa ser imunizada.

Nesta sexta, prossegue a vacinação das pessoas a partir de 64 anos e de profissionais de apoio na área de saúde. Os agentes funerários da Capital estão sendo vacinados no Centro de Saúde do IAPI. Mais de 400 trabalhadores da categoria deverão ser imunizados ao longo do dia.

Durante a transmissão, Melo comentou sobre outros temas, entre eles a revitalização do Centro Histórico, e o início da vacinação contra a gripe na Capital. As melhorias no Centro foram tratadas mais cedo em reunião do secretariado. Melo lembrou do que vem sendo feito para a região, que em tempos normais, sem a pandemia, recebia 400 mil pessoas por dia.

Unidades de Saúde

US Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória 917

US Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

US Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

US Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi

Drive-thrus

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS

h, ocorre a vacinação dos agentes funerários de Porto Alegre contra a Covid-19 no Centro de Saúde do IAPI. Mais de 400 trabalhadores deverão ser imunizados ao longo do dia. Engajadas na campanha de arrecadação de alimentos da prefeitura, as entidades que representam o setor funerário farão a entrega de 1,5 toneladas de alimentos à primeira-dama Valéria Leopoldino. O ato está marcado para as 13h, no próprio Centro de Saúde do IAPI. As entidades que farão a doação são o Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul (Sesf-RS), a Associação das Empresas Funerárias de Porto Alegre (Aefpoa) e a Associação Sul-Brasileira de Cemitérios e Crematórios (Asbrace). Mais informações com a assessoria das entidades pelo telefone 51 9 9912.2444.