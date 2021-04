RS tem o menor número de internados por Covid-19 desde 1º de março

A pandemia do novo coronavírus segue perdendo força no Rio Grande do Sul. Na manhã desta sexta-feira (9), o Estado atingiu o menor número de pacientes internados com diagnóstico confirmado de contaminação pelo vírus desde o dia 1º de março.

Ao todo, são 5.315 pessoas internadas em hospitais gaúchos com a Covid-19, sendo 2.313 com Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e 3.002 com leitos clínicos. O número é o menor desde o primeiro dia do mês de março. Há 39 dias, o total de hospitalizados no Rio Grande do Sul com a doença chegava a 5.031 (3.376 em leitos clínicos e 1.685 em UTIs). No dia seguinte, em 2 de março, esse total já havia pulado para 5.406.

O percentual de ocupação dos leitos intensivos nos hospitais gaúchos está 94,8% - 3.228 dos 3.404 leitos ocupados. Nos leitos de UTI que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a ocupação é de 89,3% (2.196 pessoas para 2.458 vagas). Já nos leitos privados, a ocupação é de 106,9%, com 1.011 pacientes para 946 vagas.

O Rio Grande do Sul tem 879.263 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. O número de óbitos causados pela pandemia no Estado já chega a 21.538. Um total de 11.995 pessoas que foram infectadas seguem em tratamento ou recuperação. De todos os casos notificados, 64.860 (7%) necessitaram de internação hospitalar.