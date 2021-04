Rio Grande do Sul recebe mais 301,5 mil doses de vacina contra a Covid-19

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Em Porto Alegre, a vacinação de pessoas com 64 anos de idade começou nesta quinta-feira Um novo lote com 301.550 doses de vacinas contra o novo coronavírus desembarcou na manhã desta quinta-feira (8) em Porto Alegre. Do total que chegou ao Estado, 141.800 doses são da Coronavac/Butantan e 159.750 são da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.

Com esta nova leva de imunizantes, o total de doses recebidas pelo Rio Grande do Sul já chega a 3.163.150. Conforme o painel da Secretaria Estadual da Saúde, já foram aplicadas 1.895.319 doses da vacina no Estado, sendo 1.555.270 primeiras doses e 340.049 segundas doses.

A faixa etária com maior quantidade de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina é a de pessoas entre 65 e 69 anos (323.195 doses), seguido pelo grupo composto por idosos com idade entre 70 a 74 anos (308.669).

Em Porto Alegre, 276.133 pessoas foram imunizadas, sendo que 80.927 delas já receberam a segunda dose.

Nesta quarta-feira (7), começaram a ser aplicadas as segundas doses do grupo prioritário de idosos das faixas etárias de 77, 78, 79 e 80 anos imunizados no início de março. Para completar a imunização dessas faixas etárias, serão utilizadas 206.560 doses da Coronavac (da remessa de 645.150 vacinas, a maior já recebida pelo Estado, recebida no dia 2 de abril).

Na próxima semana, mais 193 mil doses da Coronavac, que também vieram na remessa de 2 de abril, devem começar a ser aplicadas como segunda dose no grupo de idosos das faixas etárias de 73, 74, 75 e 76 anos, que tomaram a vacina do lote enviado ao Estado no dia 17 de março.

No Estado, o grupo prioritário que está recebendo a vacinação da Covid-19 é estimado em 5.081.552 pessoas, contemplando idosos, profissionais da saúde, quilombolas, indígenas, pessoas com comorbidades e outros, sendo que 30,6% já receberam a primeira dose e 6,6% estão com o esquema vacinal completo.