Porto Alegre amplia vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 64 anos

A prefeitura de Porto Alegre vai ampliar, a partir desta quinta-feira (8), a vacinação da Covid-19 para pessoas com 64 anos ou mais. A ampliação ocorre após o recebimento de um novo lote com 301.550 doses da imunização (141.800 Coronavac e 159.750 AstraZeneca), que chega amanhã ao Rio Grande do Sul.