Hospital Independência abre oito leitos de UTI para Covid-19

O Hospital Independência, de Porto Alegre, abriu oito novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltados ao tratamento da Covid-19. Segundo a instituição, os leitos foram viabilizados com recursos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Com a ampliação, o hospital totaliza 38 leitos de UTI e 60 de Unidade de Internação para os pacientes com a doença. Até a manhã desta quarta-feira (7), a UTI Covid no Independência contava com 29 pacientes, com uma ocupação de 76,32% - segunda menor taxa em toda a Capital. O maior alívio se encontra no Hospital Beneficência Portuguesa, com 75% da capacidade ocupada.

O Hospital Independência compõe a Rede de Saúde Divina Providência. Em 2020, o grupo foi selecionado para receber o Módulo Covid - um hospital construído em 30 dias pelas empresas Zaffari, Gerdau e Ipiranga. De acordo com a instituição, o anexo já atendeu mais de 1,3 mil pacientes desde a inauguração em julho.