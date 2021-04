Pela primeira vez, Brasil tem mais de 4 mil mortes por Covid registradas em 24 horas

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Brasil bateu a marca das quatro mil mortes diárias por Covid-19. De acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde divulgado na noite desta terça-feira (6), entre ontem e hoje as autoridades de saúde confirmaram 4.195 óbitos em função da doença.

Com isso, o número de vítimas que não resistiram à pandemia do novo coronavírus subiu para 336.947. Ainda há 3.598 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

Já o número de novos casos confirmados em 24 horas foi de 86.979. O país chegou a 13.100.580 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

O número de pessoas recuperadas subiu para 11.558.774. Já a quantidade de pacientes com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.204.849.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (78.554), Rio de Janeiro (38.040), Minas Gerais (25.795), Rio Grande do Sul (21.018) e Paraná (17.685). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.306), Amapá (1.346), Roraima (1.362), Tocantins (2.133) e Sergipe (3.642).

O Rio Grande do Sul registrou mais 418 óbitos , elevando para 21.018 vidas pedidas desde o início da pandemia. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde nas últimas 24 horas foram mais notificados 7.801 novas infecções pelo coronavírus. Já são 833.116 gaúchos infectados. As UTIs do Estado vem mostrando nova queda, e agora está em 93,6%. Em Porto Alegre, a situação dos hospitais ainda é alarmante, com lotação das UTIs em 101,19%

Agência Brasil