Profissionais de apoio à saúde começam a ser vacinados nesta quarta em Porto Alegre

Os profissionais que atuam no apoio aos serviços de saúde humana começam a ser imunizados contra a Covid-19 nesta quarta-feira (7) em Porto Alegre. A imunização ocorrerá em 19 farmácias (confira lista abaixo) capacitadas pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Nesta etapa, serão contemplados recepcionistas, atendentes de balcão, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares de cozinha, motoristas de ambulâncias, administrativo, gestores, profissionais que fazem transporte de medicamentos ou amostras biológicas que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde humana, como hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e consultórios.

A vacinação dos profissionais que trabalham em funerárias e que têm contato direto com corpos potencialmente contaminados ainda não tem a data marcada.

O processo seguirá um cronograma de 11 dias, conforme a faixa etária. O horário será das 9h às 17h, exceto a farmácia do Shopping Iguatemi, que abre às 10h.