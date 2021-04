Empresa da Serra Gaúcha desenvolve ventilador pulmonar portátil

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Um grupo de pesquisadores de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, desenvolveu um ventilador pulmonar portátil, que pode facilitar o tratamento de pacientes da Covid-19 nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). Apelidado de "Thor", o aparelho pesa cerca de 5 quilos e pode ser facilmente transportado.

O protótipo foi desenvolvido pela empresa Zextec, financiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Ele começou a ser produzido em março de 2020, para uso emergencial.

O ventilador pode acompanhar o paciente com menor esforço, seja pelo hospital ou mesmo em ambulâncias. Segundo a Zextec, o equipamento funciona em "modo único de pressão controlada" e é indicado em casos de intubação, para pacientes que necessitam ventilação invasiva.

Além do transporte, o "Thor" possibilita a economia de oxigênio. A tecnologia gaúcha permite o aproveitamento total do elemento em cilindros menores do que os utilizados atualmente.

O aparelho ainda dispensa a necessidade de bloqueadores neuromusculares, que estão em falta nos hospitais.

A expectativa da Zextec é de que o ventilador pulmonar esteja disponível para o mercado em até 7 meses após o começo dos testes clínicos em humanos. De acordo com a empresa, o aparelho já foi testado em suínos e teve 100% de sucesso.

Por ser produzido integralmente no Brasil, o custo da tecnologia deve ser reduzido: o valor final deve ficar entre R$ 15 mil e R$ 20 mil, menos da metade dos preços praticados no mercado. A capacidade inicial de produção é para 300 ventiladores, afirma a empresa.