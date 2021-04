Coronavírus: Mortes de idosos com mais de 80 anos caem no Rio Grande do Sul

começou há 77 dias no Rio Grande do Sul, no dia 18 de janeiro longas filas de espera por um leito intensivo A vacinação contra o novo coronavírus. De lá para cá, a pandemia recrudesceu, levando ao colapso do sistema de saúde estadual. Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e enfermarias superlotadas, pacientes em estado grave em, o Estado inteiro em bandeira preta. As notícias nas últimas semanas não foram boas, no entanto, alguns números já apontam para um cenário melhor logo adiante.

Um deles diz respeito às mortes de idosos no Rio Grande do Sul. Nos últimos 65 dias, a proporção de óbitos de idosos com mais de 80 anos de idade caiu quatro pontos percentuais no Estado.

No dia 30 de janeiro, os gaúchos com idade igual ou acima dos 80 anos representavam 29,54% de todos os óbitos causados pela Covid-19 no RS. O percentual subiu até o dia 20 de fevereiro – 33 dias depois do início da vacinação -, quando chegou em 29,89%.

A partir daí, porém, a curva mudou, dando início a uma sequência de quedas. O mês de março começou com um percentual de 29,20% de mortes de idosos na mais alta faixa etária em relação ao total. Já em abril, no dia 5, o índice já estava em 25,59%.

O governo do Estado ainda prefere manter a cautela a respeito do impacto da vacinação nos números de óbitos de idosos, mas é inegável que a diminuição se observa e que ela começou a acontecer justamente a partir do momento em que era previsto que as vacinas começassem a surtir efeito.

Até o momento, 5.273 gaúchos com idade igual ou maior que 80 anos já perderam a vida para o vírus Sars-Cov-2.

Em Porto Alegre, por exemplo, iniciou nesta terça-feira (6) a vacinação de pessoas com 65 anos As primeiras 341,8 mil doses que desembarcaram no território gaúcho na noite de 18 de janeiro foram destinadas para profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a pandemia, idosos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas. Com a chegada de mais doses, o público foi sendo ampliado, com idosos não institucionalizados passando a ser imunizados, e a faixa etária do grupo a receber a vacina diminuindo com o passar do tempo, conforme novas vacinas chegam. Cada município tem autonomia para definir a faixa etária que irá ser vacinada, conforme a disponibilidade de doses.

O Rio Grande do Sul já aplicou 1.647.711 doses da vacina contra a Covid-19 - seja da Coronavac ou da Oxford/AstraZeneca. Destas, 1.330.725 foram primeiras doses, enquanto 316.986 foram segundas doses. Entre a população com 80 anos ou mais, foram aplicadas 265.935 primeiras doses e 132.254 segundas doses.