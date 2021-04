Municípios do RS recebem maior remessa do kit intubação para Covid-19

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES), junto ao Exército Brasileiro, realizam nesta terça-feira (6) a maior entrega de medicamentos a 69 hospitais gaúchos para o tratamento da Covid-19. De acordo com o governo estadual, são distribuídos 92.799 frascos de sedativos e bloqueadores neuromusculares para 52 municípios.