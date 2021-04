Vacinação para os idosos de 65 anos deve começar na quinta-feira em Porto Alegre

Um total de 256.911 porto-alegrenses já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose do imunizante já foi aplicada em 75.494 pessoas na cidade. O dia 29 de março foi o que mais pessoas foram vacinadas na Capital: 16.083. O período de quatro dias entre 29 de março e 1 primeiro de abril foi o que mais registrou imunizações na cidade, com a aplicação total de 57.575 doses.

Além da destinação de, a maior demora no avanço para a faixa etária seguinte também se explica por meio da pirâmide etária da população. Quanto menor a idade, mais pessoas fazem parte do grupo a ser vacinado. Assim, há mais pessoas de 66 anos para receber a vacina do que há com 67, assim como há mais com 65 do que com 66. Isso demanda mais tempo para que essas pessoas recebam as doses antes de que o próximo grupo comece a ser imunizado.