Com mais de 10 mil novos casos de Covid-19 no feriadão, RS ultrapassa 860 mil infectados

Com 895 novos registros de pacientes confirmados com Covid-19 neste domingo (4), o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 860 mil casos da doença. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), também foram notificados 63 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 20.499 vítimas do novo coronavírus em todo o Estado.