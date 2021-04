Começa a ser distribuído maior lote de vacinas contra Covid-19 recebido até agora pelo RS

O Rio Grande do Sul recebeu na manhã desta sexta-feira (2) a maior remessa de vacinas contra a Covid-19 até o momento. São 600.400 mil doses de CoronaVac, do Instituto Butantan, e 44.750 da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, totalizando 645.150 enviadas pelo Ministério da Saúde.

VÍDEOS JC: Veja a chegada da remessa recorde no Aeroporto de Porto Alegre

O carregamento veio em avião ATR-72, da companhia aérea Azul, que pousou às 6h20 no aeroporto de Porto Alegre. O maior lote havia sido o primeiro, com 341,8 mil doses, em 18 de janeiro.

Do terminal, seguiram em caminhão refrigerado para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na zona leste de Porto Alegre. As doses começaram a ser separadas por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

Até o fim desta manhã, elas serão distribuídas às 18 CRS e a municípios próximos – Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara, Viamão e para a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

Por via aérea, serão entregues as doses da 4ª CRS (Santa Maria), 5ª (Caxias do Sul) e 10ª (Alegrete), transportadas em helicópteros da Brigada Militar e da Polícia Civil. As demais seguirão por via terrestre.

Ficarão reservadas na Ceadi 11.470 doses da AstraZeneca, referentes à segunda dose de quem se vacinou em janeiro com esse imunizante. Assim, o total a ser entregue nesta sexta-feira (2) é de 633.680 doses, entre CoronaVac e AstraZeneca.

Público-alvo das doses recebidas nesta sexta-feira:

CoronaVac

206.560 – Segunda dose para imunizados com vacinas recebidas em 9 de março;

193.000 – Segunda dose para imunizados com vacinas recebidas em 17 de março;

200.840 – Primeira dose para idosos de 66 e 65 anos ou mais;

AstraZeneca

370 – Primeira dose para moradores de comunidades quilombolas;

31.870 – Primeira dose para servidores das forças de segurança e salvamento;

1.040 – Idosos de 66 e 65 anos;

11.470 – Segunda dose para imunizados com vacinas recebidas em 24 de janeiro (serão distribuídas juntamente com a próxima remessa).