Ocupação dos leitos de UTI no RS fica abaixo de 100% após um mês

após a vigência da bandeira preta suspensão de atividades das 20h às 5h em todo o Estado Pela primeira vez em um mês, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul voltou a ficar abaixo de 100%. O índice era de 98,2% no fim da tarde desta quinta-feira (1). A redução do patamar ocorreantes do retorno da cogestão e da

Até as 18h, eram 3.325 pacientes necessitando de leitos de unidade intensiva, sendo 2.462 com diagnóstico confirmado de Covid-19 e outros 110 com suspeita da doença. O número é atualizado de hora em hora pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Em Porto Alegre, porém, a situação dos hospitais segue com superlotação. O painel de monitoramento do município indicava ocupação de 107.71% no fim da tarde desta quinta. São 975 pacientes precisando de UTI entre confirmados e suspeitos de Covid-19. Pelo menos 793 dos internados estão com a doença.