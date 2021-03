Porto Alegre registra queda na presença do coronavírus no esgoto por duas semanas seguidas

pesquisa Pela segunda semana consecutiva, Porto Alegre teve queda nos registros de preseça do coronavírus no esgoto em duas Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade, entre elas a ETE Serraria, que atende a 50% da população da Capital. O dado faz parte do monitoramento semanal do SARS-Cov-2 nas águas de arroios e do esgotamento sanitário, e integra aque vem analisando, desde maio do ano passado, a presença do vírus nesses ambientes e na Região Metropolitana.

O estudo, desenvolvido pela Feevale, em parceria com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul (Cevs) e instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e a Fiocruz, averiguou amostas de água do esgoto coletadas entre os dias 21 e 27 de março.

De acordo com levantamento, "após período crítico e com registro continuado de elevadas cargas virais, os resultados desta semana demonstram queda na detecção do vírus em ambas as ETEs", referindo-se à Estação da Serraria, que cobre bairros das zona Sul, Leste, Oeste e Centro da cidade, e a Estação São João/Navegantes, que atende a população da Zona Nordeste do município, área considerada mais comercial do que residencial.

mais recente Nesse período de coleta, a Serraria registrou 722 mil cópias genômicas do coronavírus por litro de esgoto, enquanto que a São João/Navegantes contabilizou 298 mil cópias genômicas por litro. Para se ter uma ideia do que representam esses números, nadivulgação da pesquisa, feita na semana anterior (de 14 a 20 de março), a ETE Serarria somava mais de 2 milhões de cópias genômicas por litro de esgoto, o que coincidia com o elevado número de casos de Covid-19 em Porto Alegre no período.

medidas restritivas Segundo a chefe de Vigilância Ambiental em Saúde do Cevs, Aline Campos, os dados podem representar apenas uma oscilação, mas também devem ser analisados junto a outros indicadores, como a estabilidade de ocupação de leitos clínicos na última semana, que pode ter influência dasa atividades e ao reforço do distanciamento social ao longo de março, além de dados como os registros de sintomas de Covid-19 reportados ao Facebook, que também obtiveram queda.

"Acreditamos que essa diminuição pode representar sim uma desacelaração na disseminação da Covid-19 por esses dias, o que não significa que ela não pode voltar a aumentar. Basta surgir um novo ciclo infeccioso e novas aglomerações pra esse cenário mudar. Por isso é tão importante mantermos os cuidados, os protocolos todos e o distanciamento, principalmente agora no feriado", comenta Aline.

De acordo com especialista, o retrato semanal mostra como a pesquisa é dinâmica e tem sido eficaz no acompanhamento da pandemia na Capital. No caso específico da ETE Serraria, ela comenta ainda que a Estação, além de ser a mais representativa de Porto Alegre, permite também uma amostragem bem característica e fiel ao retrato da região.

"Nesse momento isso pode significar que a disseminação da Covid-19 diminuiu, acompanhando a queda do ciclo de contaminação das pessoas. Mas, com certeza, as análises futuras ainda dependerão muito do comportamento das pessoas e das informações epidemiológicas dos próximos dias, que contabilizarão os regstros pós-Páscoa", complementa Aline.