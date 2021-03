Idosos com 66 anos começam a ser vacinados nesta quinta-feira em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A imunização contra a Covid-19 para idosos com 66 anos estará disponível a partir desta quinta-feira (1) em Porto Alegre. São 40 locais de vacinação (veja a lista dos endereços abaixo), sendo 38 unidades de saúde e quatro drive-thrus. Nos postos, o atendimento ocorre das 8h até as 17h. Já os drives operam das 9h às 17h.

Para se vacinar, os idosos devem levar documento de identificação com CPF e comprovante de residência na Capital. Aqueles que já receberam a primeira dose da Coronavac há mais de 21 dias devem apresentar o cartão de vacinação com registro para receber a segunda dose.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o maior movimento costuma ser no início da manhã e nos drive-thrus. Para evitar aglomeração ou filas, a pasta recomenda procurar os locais de vacinação ao longo do dia.

Drive-thrus nesta quinta-feira (1)

Estacionamento do Beira-Rio - Acesso pela rua Nestor Ludwig

Estacionamento do Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Estacionamento do Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

Estacionamento da PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS

Unidades de Saúde