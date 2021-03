RS encerra março com mais 304 mortes pela Covid-19 e se aproxima de 20 mil óbitos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

marcando o pior mês dois dias depois de contabilizar 19 mil mortes O Rio Grande do Sul encerrou o mês de março mantendo números muito preocupantes da pandemia do coronavírus. O Estado confirmou mais 304 mortes associadas à Covid-19 nesta quarta-feira (31),desde que a crise sanitária se alastrou entre os gaúchos. Com a atualização, o RS fica perto de superar 20 mil vítimas fatais, somente. São 19.736 óbitos até agora.

O painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde incluiu 6.949 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de infecções pelo vírus no Rio Grande do Sul subiu para 845.380, com 95% já recuperados.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 100,2%. No final da tarde desta quarta, eram 3.381 pacientes internados em unidades intensivas, sendo 2.511 diagnosticados com Covid-19 e 111 suspeitos para a doença.