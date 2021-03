Segurança Pública gaúcha terá vacinação antecipada após aval do Ministério da Saúde

nota técnica do Ministério da Saúde que antecipou a vacinação para este grupo Os agentes que atuam na Segurança Pública gaúcha serão beneficiados pela. A alteração no cronograma do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra o coronavírus prevê a antecipação do envio de um quantitativa de doses direcionado exclusivamente para os profissionais da área.

Ainda não foi informado pela União a quantidade de doses e a data de remessa. A partir da medida, a equipe técnica da Secretaria da Segurança Pública (SSP) irá aguardar as novas informações do governo federal, com quantitativo de doses reservadas para o grupo, para planejar a operacionalização da imunização dos profissionais das forças policiais.

A decisão do Ministério da Saúde ocorreu após mobilização de entidades e governos estaduais, incluindo o do Rio Grande do Sul. Em nota técnica (nº 297/2021) emitida nesta quarta-feira (31), o órgão autoriza a antecipação da vacinação dos profissionais de segurança.

"É uma notícia extremamente positiva. Reflete o empenho que tivemos desde dezembro do ano passado, antes ainda da vacinação começar, em assegurar a imunização para os homens e mulheres da Segurança", avaliou o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Ele destaca que estes profissionais mantiveram o trabalho na linha de frente de forma ininterrupta durante toda a pandemia. o secretário também destaca que a preocupação em antecipar a vacinação dos agentes de segurança era manifestada pelo governo gaúcho desde o ano passado, ainda antes do início da campanha de imunização.

No final do ano passado, o vice-governador do Estado enviou um ofício para o Ministro da Justiça e Segurança Pública onde externava preocupação com PNI divulgado. No documento, ele solicitava que os profissionais da segurança, que durante a pandemia atuam na linha de frente, fossem priorizados. O apelo foi renovado em 5 de março deste ano, desta vez em novo ofício enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ao Ministério da Saúde, e assinado por todos os membros do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp).

As doses que serão encaminhadas pelo Ministério da Saúde atenderão operadores de Segurança Pública e salvamento que estejam diretamente envolvidas nas ações do enfrentamento à Covid-19, atuando em funções específicas de apoio às ações da pandemia. Neste grupo, entram os trabalhadores que fazem atendimento ou transporte de pacientes, resgate e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação e vigilância das medidas de distanciamento social. Os demais profissionais da classe serão vacinados seguindo o atual ordenamento do PNI.