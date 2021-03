Porto Alegre já aplicou mais de 222,9 mil vacinas contra a Covid-19

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

200 mil imunizados Um dia após ultrapassar a marca decontra a Covid-19, Porto Alegre somou, nesta terça-feira (30), mais de 222,9 mil pessoas vacinadas. Segundo dados do vacinômetro da Capital, receberam a primeira dose um total de 222.952 pessoas. O número corresponde a 14,98% da população. Além disso, 73.965 já receberam as duas doses e estão com o esquema vacinal completo na cidade.

Esses dados incluem registros de vacinas em profissionais de saúde, idosos acima de 68 anos, idosos acamados e institucionalizados, comunidades quilombolas e indígenas.

A terça foi de movimento constante nos locais de vacinação. Nos quatro drive-thrus dsponibilizados (Beira-Rio, Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e Pucrs), foram aplicadas 3.499 doses de vacinas. O local de maior movimentação foi o Big Sertório, que registrou 1.293 doses aplicadas, seguido da Pucrs, com 979. No Big Barra Shopping Sul foram 658, e no Beira-Rio foram 569 doses aplicadas.