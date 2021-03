Secretaria de Saúde de Porto Alegre lança orientação sobre sobras de imunizantes 

Visando otimizar todas as doses disponíveis das vacinas contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre emitiu nota estabelecendo regras para eventuais sobras de imunizantes. As orientações foram enviadas a todos os serviços vacinadores da cidade, tanto da rede pública quanto da iniciativa privada.

“O objetivo é fazer a vacina chegar ao maior número possível de pessoas integrantes dos grupos prioritários de vacinação, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, evitando todo e qualquer desperdício ou perda de segurança da vacina”, destaca o diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter.

De acordo com as bulas dos imunobiológicos que estão sendo utilizados no País, o tempo de abertura dos frascos é de seis horas.

O documento define que, no final do expediente de vacinação, havendo algum frasco aberto, os trabalhadores do local devem realizar a busca ativa no entorno, para identificar pessoas que integram os grupos prioritários de vacinação – idosos, profissionais de saúde e, na ausência desses, pessoas com comorbidades descritas no Plano Municipal de Vacinação, em atendimento aos planos estadual e nacional. “Não há orientação para vacinar pessoas fora dessas condições", enfatiza Ritter.

A nota também ressalta que, ao final do dia, havendo mais de uma sala ou equipe de vacinação, o processo de trabalho deve ser reorganizado para que apenas um frasco de vacina esteja aberto em caso de diminuição da demanda de público. “A vacinação contra Covid-19 tem gerado grande ansiedade na população, e tem-se observado a presença de pessoas nos locais em busca de sobras da vacina”, explica.

A tendência de sobra, no entanto, é cada dia menor, pois com a diminuição da faixa etária a ser vacinada, o público estimado cresce. A recomendação da SMS é para que as pessoas que não integram os grupos prioritários não busquem os locais, tentando furar a fila da vacina. Segundo a Pasta, todos os registros de doses aplicadas são nominais, ou seja, o nome de todos os vacinados fica registrado no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).