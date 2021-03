Rio Grande do Sul supera 19 mil mortes pelo coronavírus

O painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde (SES) também contabilizou mais 1.579 casos positivos de coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 832.007 o total de infecções entre os gaúchos. Desses, 790.522 (95%) já estão curados e outros 22.396 seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI voltou a cair e agora está em 102%. As internações por causa da pandemia no Rio Grande do Sul. No fim da tarde desta segunda, eram 3.399 pacientes internados em leitos de unidade intensiva no Estado, sendo 2.532 diagnosticados com Covid-19 e outros 128 aguardando confirmação.