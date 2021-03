Hospital Moinhos oferece teste rápido de antígeno para Covid em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, está oferecendo mais uma opção de detecção da Covid-19. Com resultado instantâneo, o teste rápido para a detecção de antígenos contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) identifica se o paciente entrou em contato ou se está com o vírus.

O exame é indicado para quem apresenta sintomas da doença e deve ser feito, preferencialmente, antes do sétimo dia após os primeiros indícios de que a pessoa pode ter sido infectada. O material para análise (secreção da nasofaringe) é coletado com um cotonete.

A instituição ressalta que o teste de antígeno não detecta anticorpos, mas sim a presença do vírus naquele momento. A sensibilidade é inferior ao RT-PCR, ainda mais para pessoas assintomáticas com cargas virais baixas.

Já durante as fases pré-sintomática (um a três dias antes dos sintomas) e inicial (5º ao 7º dia da doença), quando pacientes estão com uma carga viral mais elevada, a sensibilidade é superior a 92%.

O Moinhos também disponibiliza o RT-PCR, considerado o teste mais eficaz no diagnóstico da Covid-19. Com o mesmo tipo de coleta, o resultado sai entre 24 e 48 horas depois. O exame detecta o RNA do SARS-CoV-2 na amostra e tem sensibilidade de aproximadamente 100%.

Os testes rápidos IgG e IgM divergem da novidade pela forma de coleta. Também com resultado instantâneo, as amostras são obtidas através de uma gota de sangue.

A coleta para a realização dos exames de detecção da Covid-19 pode ser presencial, domiciliar e empresarial. O Moinhos exige agendamento prévio.