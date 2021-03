UTIs de Porto Alegre têm o menor número de pacientes com Covid-19 dos últimos 12 dias

Os números de ocupação dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) trazem notícias boas nesta segunda-feira (29). A quantidade de pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 hospitalizados em leitos intensivos na Capital é o menor dos últimos 12 dias.

Isso não significa que a situação está boa. Muito pelo contrário, o cenário ainda é crítico, mas queda nas internações, ainda que discreta, traz um pequeno alívio na pressão sobre a rede de saúde.

No início da tarde desta segunda-feira, eram 822 pessoas com a doença internadas em UTIs nos hospitais de Porto Alegre. O número é o menor desde o dia 17 de março, quando eram 815 internados. Há quatro dias, em 25 de março, quando a cidade fechou o dia com o recorde de hospitalizações, era 870 pacientes internados com o novo coronavírus em leitos intensivos na Capital. A redução de 48 pacientes em quatro dias representa uma queda de 5,52%.

Ao todo, são 1.105 pessoas internadas em 1.015 leitos, representando uma ocupação geral de 109,62% dos leitos intensivos. Além dos pacientes com Covid-19 já em UTIs, há outros 164 em emergências hospitalares aguardando um leito intensivo para serem transferidos.

Dos 18 hospitais de Porto Alegre, 15 estão com lotação igual ou superior a 100% (confira abaixo). Destes, o Hospital Moinhos de Vento é o que tem a maior pressão: São 106 pessoas internadas na UTI que tem capacidade para 66 pacientes – ocupação de 160,6%.

internações por causa da pandemia no Rio Grande do Sul seguem tendência de queda há 11 dias A redução na superlotação, ainda que pequena, também ocorre no Rio Grande do Sul como um todo. No Estado, as

Hospitais com ocupação de UTIs igual ou superior a 100%