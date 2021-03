Hospitalizações seguem tendência de queda no Rio Grande do Sul

Depois de um momento de pico, em que um total de 7.924 gaúchos estiveram hospitalizados ao mesmo tempo em razão da Covid-19 - em leitos clínicos ou em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) – as internações por causa da pandemia no Rio Grande do Sul seguem tendência de queda há 11 dias.

No dia 12 de março, o número de pacientes em hospitais no Estado recebendo atendimento por causa do novo coronavírus bateu em 7.924 (5.435 em leitos clínicos e 2.489 em UTI). A partir daí, as internações em enfermarias iniciaram o processo de queda, mas a pressão nas unidades intensivas continuou em ascensão, chegando a 2.626 pacientes hospitalizados em estado grave simultaneamente no dia 18 deste mês.

Foi aí que teve início a queda mais sustentada dos dois indicadores. Na manhã desta segunda-feira (29), o total de internados no Rio Grande do Sul com diagnóstico confirmado de contaminação pelo novo coronavírus é de 6.996 (4.398 em leitos clínicos e 2.598 em UTI) – uma redução de 11,72%.

A queda mais acentuada se deu nas internações clínicas (-19,09%), enquanto que, nos leitos de UTI, a pressão na rede hospitalar no período aumentou, com o número de hospitalizados crescendo 4,37%.

Os índices relativos às UTIs têm variado mais nos últimos dias no Estado, subindo e descendo sem apresentar uma tendência consolidada de queda ou de crescimento.