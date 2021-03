Número de vacinados em Porto Alegre chega a 13%

Somente no sábado, 5.266 pessoas receberam a imunização em três drive-thrus, um recorde para o modelo. Desde 19 de janeiro, quando teve início a imunização contra a Covid-19 em Porto Alegre, a cidade já imunizou 193.741 pessoas com a primeira dose da vacina.

De acordo com o vacinômetro, o número de imunizados na Capital corresponde a 13% da população, o que faz da cidade a melhor colocada no ranking das 23 capitais brasileiras que mantêm vacinômetros disponíveis para consulta pública. Nesta segunda-feira (29), começa a imunização de idosos com 69 anos ou mais.

No Brasil, a quantidade de pessoas vacinadas com ao menos a primeira dose chegou a 15.248.847 no sábado, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 7,2% do total da população brasileira.

Entre os 15,2 milhões, 4.678.451 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 2,21% da população com a imunização completa. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no sábado 406.818 doses, segundo dados fornecidos por 22 estados.