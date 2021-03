Drives batem recorde e vacinam 5.266 pessoas neste sábado em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre vacinou 5.266 pessoas contra Covid-19 em três drive-thrus neste sábado (27), quando teve início a imunização de idosos a partir de 70 anos . O Big Sertório registrou o maior número de aplicações de vacina, com 2.109 doses, e novo recorde registrado. No Beira-Rio, o drive somou 1.791 doses. O fluxo de veículos no local era tão intenso que, após as 17h, foram necessárias mais três horas para atendimento do público. Na Pucrs, compareceram 1.366 idosos com 70 anos ou mais para serem imunizados.

O movimento foi tão intenso que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orientou a população para que não procurasse mais os postos de drive-thru neste sábado. A SMS lembrou que a vacinação prossegue na segunda-feira (29) nos três postos e em 39 unidades de saúde.

O número total de pessoas que receberam a primeira dose de vacina em Porto Alegre, de acordo com o vacinômetro, chega a 193.715, número que corresponde a 13% da população total da cidade, o que faz de Porto Alegre a capital melhor colocada no ranking das 19 capitais brasileiras que mantêm vacinômetros disponíveis para consulta.

O total de vacinados também equivale a 24,72% de todos os grupos prioritários previstos para a campanha municipal. De acordo com o Plano de Vacinação contra Covid-10 de Porto Alegre, todos os grupos de pessoas a serem imunizadas somam 783.353 pessoas. Com esquema completo, ou seja, com duas doses de vacina, são 73.362 pessoas.