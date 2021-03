The New York Times diz que colapso na saúde do Brasil era previsto e destaca situação de Porto Alegre

Maior jornal do mundo, o The New York Times afirmou em manchete do site neste sábado (27) que o colapso do sistema de saúde brasileiro era previsto em meio ao espalhamento da variante do vírus de Manaus, mais contagiosa, brigas políticas e desconfiança na ciência.

Segundo a reportagem, são atitudes políticas como essa que acabaram levando o Distrito Federal e 16 estados a ter escassez de leitos disponíveis, falta de oxigênio e de kits de intubação. Hoje, o Brasil é o país que mais soma novas mortes e casos de coronavírus por dia no mundo.

E o principal incentivador dessa postura é o presidente Jair Bolsonaro, ainda de acordo com o jornal. Bolsonaro minimizou a ameaça do vírus, que chamou de "gripezinha", promove remédios ineficazes para tratar a doença, incentiva aglomerações e critica as tentativas dos governadores de impor isolamentos mais rígidos.

Segundo o The New York Times, epidemiologistas dizem que o Brasil poderia ter evitado o colapso se o governo tivesse promovido o uso de máscaras e distanciamento social e negociado o acesso às vacinas desde o ano passado.

O jornal relembrou que a gestão de Bolsonaro rejeitou a oferta da Pfizer de dezenas de milhões de doses da vacina. O presidente também comemorou contratempos nos testes clínicos da CoronaVac , a vacina chinesa da qual o Brasil passou a depender, e brincou que as empresas farmacêuticas não seriam responsabilizadas se pessoas que recebessem vacinas se transformassem em jacarés.

A reportagem mostra outras teorias da conspiração e fake news que as pessoas acreditam, como a de que a vacina mataria mais que o vírus.

"Na quarta-feira (24), o País ultrapassou 300 mil mortes de Covid-19 , com cerca de 125 brasileiros sucumbindo à doença a cada hora. Autoridades de saúde em hospitais públicos e privados estavam lutando para expandir as unidades de cuidados intensivos, estocar suprimentos cada vez menores de oxigênio e adquirir escassos sedativos para intubação ", relatou o jornal norte-americano.

Folhapress