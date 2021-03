Justiça suspende flexibilização para comércio e serviços não essenciais em Porto Alegre

O Poder Judiciário suspendeu, neste sábado (27), a eficácia donos sábados e domingos para restaurantes, bares, comércio de chocolates e comércio e serviços não essenciais em Porto Alegre até dia 4 de abril. O decreto publicado nesta sexta-feira (26) pelo prefeito Sebastião Melo contrariava o decreto vigente do governo do Estado que proíbe atividades não essenciais entre 20h e 5h e aos finais de semana até a mesma data. A Prefeitura informou que vai recorrer da decisão assinada pela juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva.

O decreto da Capital foi publicado após reunião do gabinete de crise estadual que decidiu por manter as restrições em vigor no Rio Grande do Sul.e as medidas buscavam minimizar os prejuízos econômicos causados pelas restrições de atividades que se estendem por mais de um ano.